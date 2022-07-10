Политика Вашингтона скоро изменится, – экс-госсекретарь США

Ноябрьские промежуточные выборы в США могут изменить ситуацию внутри стране и привести к сдвигу во внешней политике. Об этом заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео в интервью греческой газете «Вима тис кириакис», которое цитирует РИА «Новости».

«Думаю, мы увидим реакцию американцев на то, чем они живут каждый день. Детского молока не хватает, бензин для их машин очень дорог, летом они попытаются охлаждать свои дома электричеством в Фениксе и Флориде, а зимой отапливать их в Висконсине и Мэне, и обнаружат, что им не сделать это и что семейные бюджеты рухнули», – сказал политик.

По его мнению, ноябрьское голосование покажет, что американцы «больше этого не допустят». «Это не партийный вопрос, он политический и глубоко американский. Поэтому я думаю, что мы увидим подъем большинства американцев, и это будет важно и для остального мира», – отметил Помпео, добавив, что наверняка на выборах победят республиканцы.

«Президент Байден по-прежнему будет у власти, поэтому мы не сразу увидим полное влияние результатов выборов. Но среда для президентских выборов через два года будет сформирована таким образом, чтобы отразить возвращение к Америке сильной во внутренних делах, чтобы быть исключительным партнером на международном уровне», – сказал Помпео.

Отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты США в 2024 году, Помпео ответил, что это вероятно, но окончательный ответ даст через шесть-семь месяцев.

Промежуточные выборы в США пройдут 8 ноября. Предстоит переизбрать все 435 мест в палате представителей и 35 из 100 мест в сенате. Также запланированы выборы губернаторов 39 штатов.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»