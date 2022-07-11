Times: Киев потребует через суд российскую собственность в Лондоне

Киев готовит иск для истребования 17 объектов недвижимости, находящихся в собственности Российской Федерации. Украина потребует прямую передачу недвижимости или средства от ее продажи, пишет The Times.

По данным издания, недвижимость, на которую нацелился Киев, находится в Лондоне и поместье Сикокс-Хит в графстве Кент. В перечне здания представительства военного атташе и торгового представительства на севере Лондона. Поместье Сикокс-Хит депутат британского парламента Джордж Гошен подарил СССР в 1947 году. Российские дипломаты использовали его как дом отдыха.

Издание узнало, что посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко договаривается с адвокатом для составления иска на изъятие недвижимости. Киев потребует прямо передать ему здания или часть вынудить Москву продать здания и передать часть вырученных средств.

Как сообщал «Новый День», Украина намерена получить от конфискации российских активов в ряде стран 750 млрд долларов. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис выступил против конфискации российских активов в пользу Украины. Он предупредил, что это создаст опасный прецедент, поскольку право собственности – одно из фундаментальных прав человека.

Лондон, Наталья Рязанова

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