Болгария возобновила почтовое сообщение с Россией и Белоруссией

Болгарская почта возобновила сообщение с Россией и Белоруссией. С 12 июля ведомство вновь начало принимать письма и посылки для адресатов в этих странах.
«Почта Болгарии информирует своих клиентов о том, что с 12 июля возобновлен прием всех видов отправлений в Россию и Белорусию», – говорится в сообщении на сайте Почты Болгарии.
Исключением станут курьерские отправления, пока EMS не будут отправлять в Белоруссию.
Ранее «Почта Молдовы» возобновила почтовое сообщение с Россией. Жители двух стран могут отправлять все виды корреспонденции, включая EMS.
София, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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