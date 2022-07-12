Болгария возобновила почтовое сообщение с Россией и Белоруссией

Болгарская почта возобновила сообщение с Россией и Белоруссией. С 12 июля ведомство вновь начало принимать письма и посылки для адресатов в этих странах.

«Почта Болгарии информирует своих клиентов о том, что с 12 июля возобновлен прием всех видов отправлений в Россию и Белорусию», – говорится в сообщении на сайте Почты Болгарии.

Исключением станут курьерские отправления, пока EMS не будут отправлять в Белоруссию.

Ранее «Почта Молдовы» возобновила почтовое сообщение с Россией. Жители двух стран могут отправлять все виды корреспонденции, включая EMS.

София, Наталья Рязанова

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