Мировой ядерный арсенал уменьшился за счет России и США

В мире насчитывается более 12,7 тысяч ядерных боеголовок. За год ядерный арсенал девяти стран планеты уменьшился. Об этом говорится в новом исследовании Федерации американских ученых.

«Несмотря на прогресс в сокращении арсеналов ядерного оружия со времен «холодной войны», в мире совокупный запас ядерных боеголовок остается на очень высоком уровне. Девять стран располагают более чем 12,7 тысячи боеголовками на начало 2022 года», – указывается в докладе.

Большая часть (почти 90%) ядерного вооружения принадлежит России и США, у каждой из этих стран есть в наличии более 5 тысяч боеголовок. При этом за год у РФ стало на 280 единиц ядерного оружия меньше, а у Штатов – на 122.

Остальные страны располагают не более чем несколькими сотнями ядерных боеприпасов. Так в Китае – 350 ядерных боеголовок, у Франции – 290, Великобритании – 225, Пакистана – 165, Индии – 160, Израиля – 90, Северной Кореи – 20.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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