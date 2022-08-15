США отправят 2,4 тысячи солдат в Европу

Вашингтон переправит в Европу военных из 101-й воздушно-десантной дивизии. Порядка 2,4 тыс. солдат будут поддерживать военное присутствие НАТО в Венгрии, Болгарии, Словакии и Румынии.

«Около 2,4 тыс. солдат будут направлены в Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию, чтобы защитить восточную границу НАТО, укрепить союзников и сдержать противников», – написала миссия США при НАТО в сервисе микроблогов.

В конце июня Вашингтон объявил о намерении отправить в Европу еще больше своих военных и оставить их там надолго. США назвали свои действия ответом на стратегические вызовы, связанные с российской спецоперацией на Украине.

Россия официально признала Донецку и Луганскую народные республики. В ответ на просьбу руководства ЛДНР Москва отправила в Донбасс своих военных для защиты населения от агрессивной политики киевского режима.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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