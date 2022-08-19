КНДР отказалась от экономической помощи в обмен на отказ от ядерной программы

КНДР отказалась принять экономическую помощь от Южной Кореи под условием денуклеаризации. Заместитель завотделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра северокорейского лидера Ким Е Чена – Ким Е Чжон назвала подобный план «верхом безумия».

Пхеньян не намерен отказываться от ядерной программы и создания баллистических ракет из-за предложенной экономической помощи. Ким Е Чжон заявила, что «никто не променяет свою судьбу на кукурузный жмых».

«Не знаю, с какими дерзкими идеями они постучатся в дверь в будущем, но я ясно даю понять, что мы никогда не будем иметь с этим дело», – приводит слова политика центральное информационное агентство КНДР.

Сестра северокорейского лидера также усомнилась в искренности призывов Сеула к налаживанию двусторонних отношений. Она напомнила, что Южная Корея проводит военные учения совместно с США, позволяет распространять пропагандистские листовки против КНДР.

Напомним, Сеул предложил план развития северокорейской экономики, который обещал поддержать при отказе КНДР от ядерной программы и действий по денуклеаризации. План включал помощь в создании инфраструктуры для производства и распределения электроэнергии, модернизации морских и воздушных портов, повышении производительности аграрного сектора.

Ранее Ким Е Чжон также обвинила Южную Корею в распространении коронавируса, попавшего в КНДР с пропагандистскими листовками. А лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит наращивать ядерное вооружение, но уже сейчас способна уничтожить любого врага.

Пхеньян, Наталья Рязанова

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