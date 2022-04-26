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Вторник, 26 апреля 2022, 09:16 мск

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Ким Чен Ын намерен наращивать ядерные силы Северной Кореи

Фото: Pixabay

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжает наращивать ядерное вооружение, но уже сейчас способна уничтожить любого врага. Словам главы Северной Кореи прозвучали на военном параде в честь годовщины основания Корейской народной армии (КНА).

«Сейчас наши военные силы готовы к любой битве. Мы уничтожим любую силу, которая попытается начать военный конфликт с КНДР», – цитирует Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер пообещал наращивать ядерный потенциал страны самыми быстрыми темпами. По его словам, главная цель ядерного оружия – сдерживание войны, но в то же время «ядерное оружие не может быть ограничено исключительно рамками предотвращения войны». Любые силы, ищущие военной конфронтации, перестанут существовать, вновь подчеркнул Ким Чен Ын.

Парад, посвященный 90-летию основания КНА, прошел в Пхеньяне на площади Ким Ир Сена накануне. В мероприятии приняли участие около 20 тысяч военнослужащих и около 250 единиц техники. Среди представленных боевых единиц были замечены гиперзвуковая ракета «Хвасон-8», а также межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17».

Пхеньян, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Северная Корея

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