Ким Чен Ын намерен наращивать ядерные силы Северной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжает наращивать ядерное вооружение, но уже сейчас способна уничтожить любого врага. Словам главы Северной Кореи прозвучали на военном параде в честь годовщины основания Корейской народной армии (КНА).

«Сейчас наши военные силы готовы к любой битве. Мы уничтожим любую силу, которая попытается начать военный конфликт с КНДР», – цитирует Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер пообещал наращивать ядерный потенциал страны самыми быстрыми темпами. По его словам, главная цель ядерного оружия – сдерживание войны, но в то же время «ядерное оружие не может быть ограничено исключительно рамками предотвращения войны». Любые силы, ищущие военной конфронтации, перестанут существовать, вновь подчеркнул Ким Чен Ын.

Парад, посвященный 90-летию основания КНА, прошел в Пхеньяне на площади Ким Ир Сена накануне. В мероприятии приняли участие около 20 тысяч военнослужащих и около 250 единиц техники. Среди представленных боевых единиц были замечены гиперзвуковая ракета «Хвасон-8», а также межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17».

Пхеньян, Зоя Осколкова

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