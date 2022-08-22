Польская помощь Украине достигла 3,7 млрд долларов

Польша оказала Украине помощь на сумму более 17 млрд злотых или 3,7 млрд долларов, подсчитал глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик. Эта сумма сложилась из средств, переданных Киеву, и потраченных на польской территории.

Дворчик отметил, что в обзор не всегда включают поддержку, оказанную Украине со стороны отдельных граждан Польши. Он же подсчитал общую сумму с учетом стоимости отправленной киевскому режиму военной техники.

«Большая часть переданной Украине суммы – это военная поддержка. Здесь звучали суммы свыше 7 млрд злотых (1,5 млрд долларов). Это стоимость военной техники, переданной Украине», – сказал чиновник в эфире «Польского радио».

При этом, июньская инфляция в Польше достигла рекордных значений за четверть века – 15,5%. Эксперты предсказали жесточайший кризис в стране с началом отопительного сезона как последствие «аттракциона невиданной щедрости» в виде помощи Украине. У страны уже накопился «небывалый по размерам» долг, а осенью Польше придется иметь дело с выросшими ценами на топливо.

Варшава, Наталья Рязанова

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