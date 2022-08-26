Венгрия утвердила новые планы заготовки дров из-за ажиотажа

Государственные лесохозяйства Венгрии будут заготавливать дрова по новым планам. Власти утвердили новые нормы вырубки древесины в связи с ажиотажным спросом у населения, сообщили в венгерском Минсельхозе.

Государственные хозяйства заготавливают 60-65% дров в стране. В случае резкого скачка спроса от населения, лесничествам рекомендовали в первую очередь использовать древесину акации. Это позволит обеспечить граждан дровами и сохранить лесной фонд.

В Минсельхозе подчеркнули, что запасы древесины в стране достаточны, чтобы не подвергать опасности само существование лесов при высоких объемах заготовки, передает агентство «Прайм».

Запасы в подземных хранилищах газа Венгрии составляют 141% от нужного для зимнего сезона. При этом сами ПХГ заполнены на 60% и страна активно покупает дополнительные объемы голубого топлива из России. Обозреватель РИА Новости отметил, что зимой страна сможет «разменять газовые избытки» с европейскими соседями.

Начале августа в Венгрии заработал запрет на экспорт энергоносителей и дров как часть противодействия чрезвычайному положению в энергетике. Дрова признаны стратегическим ресурсом, и все сделки с ними перешли под контроль государства.

Будапешт, Наталья Рязанова

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