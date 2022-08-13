Венгрия сообщила об увеличении поставок газа из России

Венгрия начала получать дополнительные объемы российского газа сверх предусмотренных контрактом. Об этом сообщил государственный секретарь МИД Венгрии по внешним связям Тамаш Менцер, слова которого цитирует РБК.

Менцер пояснил, что соответствующее соглашение было достигнуто по итогам переговоров министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Москве. Согласно договоренностям, дополнительные объемы газа для Венгрии будут поступать через «Турецкий поток» и на первом этапе, до конца августа, составят 2,6 млн кубометров в сутки. Менцер уточнил, что сейчас Венгрия ведет переговоры о графике поставок газа в сентябре.

В конце июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт планирует дополнительно закупить у России 700 млн куб. м газа. Он раскритиковал план Еврокомиссии по снижению потребления газа в странах союза на 15% и заявил, что запасов Венгрии хватит, чтобы пережить зиму.

Венгрия регулярно выступает против антироссийских санкций, в том числе в отношении нефти и газа. В рамках нефтяного эмбарго ЕС Будапешт получил право продолжить получать топливо по трубопроводу «Дружба». Власти Венгрии также согласились оплачивать российский газ рублями, а потенциальный отказ от него сравнивали с «уничтожением» экономики страны.

Будапешт, Светлана Антонова

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