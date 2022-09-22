Экс-главу китайского минюста приговорили к смертной казни за взятки

В КНР бывшего министра юстиции, заместителя главы Министерства общественной безопасности Фу Чжэнхуа приговорили к смертной казни по делу о коррупционных преступлениях. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Приговор вынес суд средней ступени города Чанчунь провинции Цзилинь. «Фу Чжэнхуа приговаривается к смертной казни за взяточничество с отсрочкой исполнения приговора на два года», – говорится в сообщении.

По данным следствия, министр использовал свое служебное положение, брал взятки и покровительствовал бизнесу. Общая сумма взяток оценивается в 16,5 млн долларов. Кроме того, он участвовал в сокрытии улик, доказывающих совершение тяжких преступлений его младшим братом.

Бывший чиновник свою вину признал, а также вернул незаконно нажитые средства. Согласно вердикту судьи, смертный приговор может быть заменен на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

Пекин, Зоя Осколкова

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