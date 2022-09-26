США разместят в Латвии РСЗО HIMARS

США отправят в Латвию две реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Вооружение вместе с командой обслуживания будет доставлено в рамках учений NAMEJS.

«Командование армии США в Европе и Африке направит в Латвию две РСЗО M142 (HIMARS) и около десяти военнослужащих, чтобы продемонстрировать быстрое развертывание высокоточного оружия дальнего действия на восточном фланге НАТО», – цитируют пресс-релиз командования «Известия».

РСЗО развернут одновременно в двух местах.

В июле США перебросили в Польшу 12 истребителей пятого поколения F-22A Raptor в рамках укрепления восточного фланга НАТО. В августе Вашингтон анонсировал отправку в Европу 2,4 тыс. военных из 101-й воздушно-десантной дивизии. Солдат отправили с целью поддерживать военное присутствие НАТО в Венгрии, Болгарии, Словакии и Румынии.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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