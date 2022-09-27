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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 27 сентября 2022, 11:40 мск

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В Техасе пара получила по почте 100 ящиков с винтовками

Супруги из Техаса получили по почте 100 ящиков с армейскими винтовками M16. Об этом сообщает телеканал Denver7.

Пара заказала в интернете ящики для дальнейшей перепродажи. Доставить должны были пустые футляры из фирмы, которая занимается реализацией списанных армейских товаров. Однако вместо пустых коробок пришли полные, с боевым оружием.

Расследование ведет ФБР. Спецслужбы выясняют, как винтовки могли переслать через границы нескольких штатов, при этом никто не заметил ошибки. На складе, где хранились ящики, также проходят обыски.

Ранее сообщалось, что в США в школу доставили коробку с ружьями. Оказалось, что курьер перепутал адрес.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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