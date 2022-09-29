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Датская королева лишила титулов четырех внуков

Фото: FreePik

Королева Дании Маргрете лишила титулов четырех из восьми своих внуков. Об этом сообщает The Guardian.

«С 1 января 2023 года потомки Его Королевского Высочества принца Иоахима смогут использовать только свои титулы графа и графини Монпеза, а их прежние титулы принца и принцессы Дании перестанут существовать», – говорится в заявлении королевского дворца.

Это решение было принято в связи с тем, чтобы позволить четверым детям младшего сына королевы, принца Иоахима, жить более нормальной жизнью. Подобные шаги предпринимают другие королевские семьи в Европе. Это также позволяет уменьшить семью монарха.

Однако не для всех это решение было очевидным. Мать двух старших сыновей принца Иоахима заявила, что была шокирована. «Это пришло из ниоткуда. Дети чувствуют себя отверженными, – сказала графиня Александра. – Они не могут понять, почему у них крадут их личность».

В настоящее время Маргрете единственная правящая королева Европы. После кончины Елизаветы II она является монархом, дольше всех правящим на континенте.

Копенгаген, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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