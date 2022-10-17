В Швеции семьям с детьми и пенсионерам не хватает денег на еду

Шведы стремительно беднеют на фоне инфляции и роста цен на энергоносители. Все больше семей с детьми и пожилых людей обращаются в благотворительные фонды за помощью, передает телеканал TV4.

Выросло число шведов, которые приходят за помощью впервые. Родители все чаще отправляют детей в школу без завтрака, потому что не хватает денег на продукты. Пособия на детей маленькие, и этой помощи недостаточно.

«Люди не могут позволить себе накормить детей по утрам. Они говорят: «У нас нет денег, мы не знаем, куда идти. Я никогда раньше не был в такой ситуации, я не знаю, как пережить этот месяц, как пережить следующий месяц», – рассказала представитель благотворительной организации города Карлстад Мари Бьерклунд.

Чаще всего за помощью приходят семьи с детьми, пожилые и одинокие люди. Все они боятся наступающей зимы и ждут, когда закончится сложный период. Бьерклунд признала, что многие не верят в светлое будущее.

«Мы вступаем в период, который может иметь последствия на долгое время. Родители очень волнуются, когда понимают, что в этом месяце не будет ничего хорошего, а затем в следующем, и конца этому не видно. Они задаются вопросом: «Когда уже это кончится и кончится ли вообще?» – добавила она.

Инфляция в Европе подскочила после введения нескольких пакетов антироссийских санкций. Регион проводит политику отказа от российских энергоносителей и экономии энергии.

Стокгольм, Наталья Рязанова

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