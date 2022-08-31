Инфляция в еврозоне в августе достигла рекордного показателя

В августе годовая инфляция в еврозоне составит 9,1%. Это самый высокий уровень в истории, сообщает статистическое управление Европейского союза (Евростат).

По данным статистики, наибольший вклад в рост цен внесет энергетический сектор. Стоимость энергии подскочит до 38,3%. Продукты питания, алкоголь и табачные изделия подорожают на 10,6% в годовом отношении.

В июле инфляция в зоне евро составила 8,9%. На тот момент целевой показатель центрального банка (ЕЦБ) был превышен в более чем четыре раза.

По оценкам экономистов, именно пассивная реакция ЕЦБ на рост инфляции и энергетический кризис стали причинами ослабления евро. Кроме того, негативную роль сыграло падение деловой активности в Европе.

Ранее член управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила о необходимости пожертвовать экономическим ростом ради борьбы с инфляцией. Она считает, что коэффициент потерь в скором времени будет выше, чем в 80-х годах прошлого века.

Брюссель, Зоя Осколкова

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