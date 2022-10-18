США и Молдавия проведут учения в центре Кишинева

МВД Молдавии запланировало совместные учения с американским посольством на 18 октября. Мероприятие пройдет в центре Кишинева, заявили в министерстве.

«МВД в сотрудничестве с посольством США в Кишиневе проведет сегодня, во второй половине дня, учения для проверки способности реагирования и оперативного вмешательства сотрудников подразделений МВД», – цитирует сообщение РИА Новости.

Полиция перекроет для машин и пешеходов несколько улиц в периметре американской дипмиссии.

Ранее жители Кишинева и члены оппозиционной партии «Шор» призвали посольство США в Кишиневе отреагировать на разгон демонстрантов. Митингующие заявили, что хотят привлечь внимание иностранных дипломатов к действиям полиции в отношении демонстрантов. В следующий раз они планируют собраться у представительства делегации ЕС, передает ТАСС.

В Кишиневе прошли массовые протесты против сноса палаточного городка. Протестующие также заявили, что действующая власть не справляется с экономическим кризисом в стране, а проводимая политика на грани диктатуры лишила власти доверия граждан.

Кишинев, Наталья Рязанова

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