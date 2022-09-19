Протесты в Молдавии: политическая прививка и способ шантажа

Массовые протесты в Молдавии против действующей власти являются прививкой от реального бунта обнищавшего населения. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал директор института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. По его словам, реализация такой технологии является заслугой экс-посла США в Кишиневе Дерека Хогана, который наверняка продолжает курировать своей проект по созданию марионеточного режима в молдавском государстве.

Мартынов обратил внимание, что главным организатором протестов выступил гражданин Израиля, создавший в Молдавии партию своего имени Илон Шор, который является «единственным доказанным по суду расхитителем пресловутого миллиарда». «Исходя из особенностей устройства молдавского государства, наказание было отсрочено по воле тогдашнего господаря и хозяина Молдовы (олигарха) Влада Плахотнюка. В обмен на это Илон Шор профинансировал быстро создание условной партии, которая выступила на парламентских выборах спойлером социалистов Игоря Додона и частично против «Нашей партии» Ренато Усатого. И они действительно выполнили свою задачу на позапрошлых парламентских выборах и получили там больше 10% голосов, в том числе и Шор – он депутат парламента. После бегства Плахотнюка из страны, естественно, что многие его подельники тоже уехали. Шор тоже перебрался в родной Израиль, откуда, если вы гражданин Израиля, тем более там родились, выдачи нет. Вот он из Израиля продолжает свою активную деятельность», – пояснил эксперт.

По его оценке, поводом для протеста вполне могло стать то, что партия Шора не смогла наладить контакты с пропрезидентской партией Майи Санду. «Шор искал этих контактов. Но взаимопонимания они не нашли, в первую очередь, потому что Санду и ее партия никакой самостоятельной субъектности не имеют. Они выполняют все, что им рекомендуют настоятельно кураторы из Вашингтона. Духовный отец Санду и автор ее политической карьеры и успеха бывший посол США в Молдове Дерек Хоган, блестяще сыгравший эту молдавскую партию, за что и был отмечен – переведен на повышение в Госдеп США. По некоторым данным, он продолжает курировать полюбившуюся ему страну и отдельно взятую его протеже Майю Григорьевну Санду», – отметил Мартынов.

Как считает политолог, разногласия между этими группировками ряд ли будут преодолены, а массовые протесты, скорее всего, окажутся бесперспективными. «Все, что связано с Плахотнюком, не вписывается в понимание молдавской реальности в Вашингтоне. В эту же категорию попадает и Шор, который для всего мира и для подавляющего большинства молдавских граждан независимо от их политических взглядов – тот самый Илон, который спер миллиард. Исходя из этого, никакой политической перспективы эти протесты не имеют. Зачем Шор это делает? Видимо, его зацепило, что начали арестовывать его активистов – вице-председателя даму арестовали, еще кого-то. Но арестовывают, надо сказать, за дело. Он же сам такой махинатор… То есть, это такой шантаж Санду», – полагает он.

Мартынов отметил, что на фоне такой подоплеки развития событий президент Молдавии спокойно уехала в продолжительную поездку. «Санду спокойно отправилась на похороны британской королевы. Это важнее с точки зрения главы молдавского государства в этот период, чем карикатурные протесты с палатками имени Илона Шора. Шор вообще ничего серьезного в жизни не сделал, кроме того, что украл вот этот миллиард. И то, как поговаривают на кишиневском базаре, не столько он его украл, сколько выступил номиналом в этом процессе… Всем было понятно, что у него чужие деньги и чужие мысли. Он инструмент», – подчеркнул политолог.

Как полагает Мартынов, маловероятно, что Шор также может выступить в качестве триггера общенародного протеста. «Может ли это поднять какую-то молдавскую национальную волну? Не исключаю. Зреет недовольство в людях, безусловно. Там нечем платить ни за газ, ни за свет почти половине населения. Обнищание...» – отметил он, добавив, что все же наиболее вероятной версией происходящего является создание Шором видимости протеста. «Ну будут стоять эти палатки, Шор будет за это платить, место будет занято. То есть, действительно, такая прививка от реального, настоящего даже не протеста, а бунта. Вот и вся незатейливая молдавская политическая технология», – сказал Мартынов и при этом не исключил, что к возвращению Санду в Молдавию, скорее всего, «всё рассосется».

Накануне в столице Молдавии перед президентским дворцом прошла акция протеста, на которую вышли порядка 45 тысяч человек. Организатором выступила партия «Шор». К вечеру митингующие установили на площади палатки, заявив, что протесты будут продолжаться нон-стоп, пока власти не уйдут в отставку.

Протестные акции начались в Молдавии еще в мае. Главными претензиями к властям является беспрецедентный рост цен на газ и продукты питания, рекордная за последние 20 лет инфляция в 33,5% и падение уровня жизни. По мнению митингующих, власти страны в неспособны справиться с кризисом.

Москва, Мария Соколова

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