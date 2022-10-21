российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 октября 2022, 17:18 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США детские больницы переполнены из-за вспышки вируса

В США детские больницы переполнены из-за вспышки респираторно-синцитиального вируса. Об этом сообщает издание The Hill.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в штате Коннектикут. В городе Хартфорд детская больница работает на пределе возможностей. Руководство медучреждения ведет переговоры с Национальной гвардией и федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA) о том, чтобы разместить на улице палатку для приема больных.

По словам главврача детского медицинского центра штата Хуан Саласар, число случаев инфекции дыхательных путей начало увеличиваться с начала сентября в геометрической прогрессии. В больнице не хватает коек реанимации, поскольку они обычно бывают не нужны, в отличие от взрослых палат.

В отделении неотложной помощи детской больницы Нью-Хейвена за неделю число маленьких пациентов увеличилось с 57 до 106. Каждый день поступает около 30 детей с респираторно-синцитиальным вирусом.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Российский омбудсмен назвала арест россиян в Европе полным абсурдом / Администрация Байдена хочет проверить сделки Маска после заявлений об Украине / Захарова объяснила, почему в США системный кризис / НАТО приближается к опасной черте прямого столкновения с Россией, – МИД России / МИД России: США продолжают чествовать террористов / В США разбился истребитель F-35 / Сына красноярского губернатора арестовали в Италии по запросу США / СМИ: гегемония США исчезнет после переориентации России на Восток

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Скандалы и происшествия, США,