В США детские больницы переполнены из-за вспышки вируса

В США детские больницы переполнены из-за вспышки респираторно-синцитиального вируса. Об этом сообщает издание The Hill.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в штате Коннектикут. В городе Хартфорд детская больница работает на пределе возможностей. Руководство медучреждения ведет переговоры с Национальной гвардией и федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA) о том, чтобы разместить на улице палатку для приема больных.

По словам главврача детского медицинского центра штата Хуан Саласар, число случаев инфекции дыхательных путей начало увеличиваться с начала сентября в геометрической прогрессии. В больнице не хватает коек реанимации, поскольку они обычно бывают не нужны, в отличие от взрослых палат.

В отделении неотложной помощи детской больницы Нью-Хейвена за неделю число маленьких пациентов увеличилось с 57 до 106. Каждый день поступает около 30 детей с респираторно-синцитиальным вирусом.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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