Пролив Босфор закрыт для судоходства из-за сильного тумана

Пролив Босфор в Турции перекрыли для прохода судов в связи с сильным туманом. Об этом сообщает местный телеканал NTV.

«С 04:35 по местному времени пролив Босфор был закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана», – говорится в сообщении.

Отмечается, что погодные условия вызвали сильное ухудшение видимости, которая в Босфоре и Мраморном море не превышает 500 м, отмечает телеканал.

Предполагается, что туман в скором времени развеется и движение будет возобновлено.

Анкара, Зоя Осколкова

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