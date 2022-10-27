Пролив Босфор закрыт для судоходства из-за сильного тумана

Пролив Босфор в Турции перекрыли для прохода судов в связи с сильным туманом. Об этом сообщает местный телеканал NTV.
«С 04:35 по местному времени пролив Босфор был закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана», – говорится в сообщении.
Отмечается, что погодные условия вызвали сильное ухудшение видимости, которая в Босфоре и Мраморном море не превышает 500 м, отмечает телеканал.
Предполагается, что туман в скором времени развеется и движение будет возобновлено.
Анкара, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube