«Птица освобождена»: Маск официально возглавил Twitter

Американский миллиардер Илон Маск официально занял пост руководителя Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).

Гендиректор компании Параг Агравал и ее финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру соцсети в Сан-Франциско, сообщает американский телеканал CNBC. Также был уволен глава отдела правовой политики, доверия и безопасности компании Виджайя Гадде.

«Птица освобождена», – написал основатель Tesla и SpaceX на своей странице в твиттере, что прямо намекая на завершение сделки по покупке соцсети. На логотипе Twitter изображена птица, а само название соцсети происходит от английского to tweet – «щебетать».

Ранее на этой неделе Маск прибыл в штаб-квартиру Twitter с раковиной и обновил свое описание в соцсети на «Chief Twit».

Напомним, Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд в апреле. Однако вскоре Маск заявил, что движения по сделке не будет, пока компания не раскроет количество спама и фейсковых аккаунтов в соцсети. В июле Маск заявил, что расторгает сделку. Тогда Twitter подала в суд на миллиардера, утверждая, что он «отказывается выполнять свои обязательства перед компанией и его акционерами, потому что подписанная им сделка больше не служит его личным интересам».

В октябре Маск решил завершить приобретение Twitter по первоначальной цене – 44 млрд долларов. У бизнесмена было время до 28 октября, чтобы закрыть сделку, иначе ему грозило судебное разбирательство с компанией.

Одним из первых миллиардера поздравил с покупкой соцсети бывший президент США Дональд Трамп. Согласно заявлению экс-хозяина Белого дома, его аккаунт в сервисе пообещали восстановить 31 октября. Аккаунт Трампа был заблокирован в январе 2021 года после штурма Капитолия его сторонниками. Захват Капитолия произошел после утверждения победы на президентских выборах Джо Байдена. Трамп не согласился с итогами выборов.

Москва, Наталья Петрова

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