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Конфликт на Украине

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Пятница, 28 октября 2022, 12:27 мск

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В промзоне Стамбула прогремел взрыв

В Стамбуле произошел взрыв. По предварительным данным, погиб один человек, еще несколько пострадали. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Взрыв прогремел в промышленной зоне Икителли Эсенлер, в цехе, где производился ремонт и техническое обслуживание транспортных средств.

О причинах ЧП не сообщается. По одной из версий, речь идет о хлопке газа.

На данный момент известно как минимум об одном погибшем. Еще три человека госпитализированы с различными травмами.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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