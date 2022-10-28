Пентагон снимает с вооружения самую мощную атомную бомбу

Власти США решили снять с вооружения термоядерную бомбу B83-1, которая является самым мощным атомным боезарядом страны. Об этом говорится в стратегии национальной обороны, опубликованной Пентагоном.

«Гравитационная бомба B83-1 будет снята с вооружения из-за возрастающих ограничений ее потенциала и растущих расходов на ее техническое обслуживание», – отмечается в документе.

На смену этому боезаряду придут другие более современные варианты вооружения, которые способы создавать угрозу «труднодоступным и сильно заглубленным целям». Разработка новых средств поражения с опорой на существующие концепции уже ведется.

Мощность термоядерной бомбы B83-1 составляет 1,2 мегатонны. О планах отказа от нее, как от последнего оружия мегатонного класса в американском ядерном арсенале, США объявили более шести лет назад.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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