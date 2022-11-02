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Среда, 2 ноября 2022, 16:02 мск

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Во Франции запустят шесть атомных реакторов после ремонта

Фото: pixabay.com

Министерство энергетических преобразований Франции объявило о завершении ремонта шести атомных реакторов. Их планируется запустить в ближайшее время.

«Сегодня шесть реакторов, которые столкнулись с проблемами с коррозией, уже отремонтированы и будут в ближайшее время подключены к энергосети», – сказал глава министерства Аньес Панье-Рюнаше в эфире радио France Inter.

Во Франции работают 31 из 56 атомных реакторов. Еще на 12 весной нашли коррозию и поставили на ремонт. Для проведения работ в срок во Францию пригласили 100 американских специалистов по сварочным работам.

В начале февраля президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал строительство шести атомных реакторов. Первый начнут строить в 2028 году и введут в эксплуатацию к 2035 году.

В связи с компанией отказа от российских энергоносителей во Франции устанавливают оборудование, способное подавать на агрегаты энергию из мазута. Ранее европейские страны стремились свести к минимуму использование ископаемого топлива и атомной энергетики в интересах сохранения климата.

Париж, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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