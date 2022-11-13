Британский Минфин обвинил Россию в рецессии в королевстве

Министр финансов Великобритании Джереми Хант считает, что именно Россия спровоцировали рецессию в королевстве. По его мнению, Великобритания лишилась стабильности из-за действий Москвы на Украине.

«Это рецессия «сделана в России», и нам необходимо восстановить стабильность в качестве первого шага к росту», – заявил Хант в интервью The Times (цитата по РИА «Новости»).

Министр согласился с ранее обнародованным прогнозом Банка Англии, который ожидает, что рецессия в стране продлится два года. По его словам, вероятность такого сценария «очень высока». Сейчас главный вопрос в том, что можно сделать, чтобы падение экономики оказалось небольшим и непродолжительным, подчеркнул Хант. Он убежден, что для контроля инфляции в королевстве нужно повысить налоги.

По предварительным оценкам, ВВП Великобритании по итогам третьего квартала 2022 года снизился на 0,2%. Сокращение этого показателя ожидается и в четвертом квартале. Годовая инфляция в королевстве уже превысила 10%.

Ранее президент США Джо Байден неоднократно обвинял президент России Владимира Путина в растущей в стране инфляции. По его версии, именно российский лидер виноват в подорожании топлива и продуктов питания в Соединенных Штатах.

Лондон, Наталья Петрова

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