В ФРГ предложили разделить воинские захоронения на русские и украинские

Выходцам из России и Украины сложно чтить память павших во Второй мировой войне, захороненных вместе, считают в комиссии по военным захоронениям Гамбурга. Члены комиссии предложили разделить воинские захоронения по национальному признаку.

В Гамбурге похоронено около 1400 советских солдат. Захоронения можно пометить как русские или украинские, но комиссия уже столкнулась с трудностями, признал глава регионального объединения Кристиан Любке. Национальность большинства павших бойцов указана как «русский» или «советский» солдат.

«В то же время место рождения «Киев» может не говорить об украинском происхождении», – сказал Любке газете Zeit. Он добавил, что в рядах советской армии были также казахи, белорусы, прибалты.

В Латвии рассматривали вопрос эксгумации останков советских воинов-освободителей. Посольство России в Латвии назвало эти действия «объявленной войной с объектами исторической памяти».

Берлин, Наталья Рязанова

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