Пентагон провалил аудит, оставив без учета 60% активов

Минобороны США не сумело отчитаться за 60% своих активов, находящихся по всему миру. Пентагон не выдержал ни одной проверки с 2018 года, пишет The Hill.
Первая аудиторская проверка началась в декабре 2017 года и оказалась провальной. В следующие четыре года ситуация не изменилась, но после начала конфликта на Украине масштаб значительно вырос.
Контролер Пентагона Майк Маккорд признал, что «министерство не может отчитаться примерно за 60% своих активов». Он посчитал военную помощь Киеву поучительным моментом для Вашингтона.
«Это отличный пример того, почему важно делать все правильно – подсчитывать запасы, знать, где они находятся, и знать, когда они поступят», – сказал контролер.
Авторы специального документального фильма выяснили, что 70% военных поставок на Украину не доходят до боевых позиций. Страны-доноры не могут проконтролировать, как используется военная помощь и почему она не доходит до места назначения.
Уже в июне Конгресс США потребовал у Белого дома отчет о расходовании средств, выделенных на помощь для Украины. Накануне республиканцы внесли в нижнюю палату проект о контроле расходования переданных Украине средств.
Вашингтон, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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