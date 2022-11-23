Шольц: Берлин держит кризис под контролем

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти держат энергетический кризис под контролем и зимой у немцев не будет проблем. Политик заверил, что правительство устраняет «недостатки энергетической и торговой политики», ставшие причиной «односторонней зависимости» страны от России и Китая.

«Энергетическая безопасность Германии хорошо обеспечена этой зимой. Наша страна держит кризис под контролем, и миллионы граждан смогут его пережить самостоятельно», – приводит слова Шольца Welt.

Для тех, кто сомневается в своих силах пережить зиму, подготовлена программа поддержки. Власти увеличили жилищные пособия, которые теперь будут получать не 600 тыс., а два миллиона человек, и также увеличили детские выплаты.

В ходе общих дебатов в Бундестаге он отметил, что немцы научились экономно использовать энергию, и наступающей зимой это будет особенно важно. Германия оставит активными три оставшиеся АЭС до весны и использует выведенные из резерва угольные электростанции. Ожидается, что в скором времени запустят шесть терминалов для приема сжиженного газа, которые обойдутся ФРГ вдвое дороже, чем планировалось: в 6,5 млрд евро вместо трех.

Коммунальщики предупредили Берлин, что стране может грозить коллапс отрасли без государственной поддержки. Среднему бизнесу все сложнее получить контракты на поставку энергии, что может привести к волне банкротств и разрыву цепочек энергопоставок.

Аналитики предупредили, что правительства европейских стран практически не имеют контроля над запасами топлива в ПХГ. 90% запаса принадлежат международным торговым компаниям и энергетическим предприятиям, которые имеют право продавать топливо кому захотят. Так, похолодание в Германии может спровоцировать нехватку газа у ее соседей и подорвать солидарность Европы.

Берлин, Наталья Рязанова

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