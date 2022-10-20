российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 17:50 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Bloomberg: страны ЕС контролируют лишь десятую часть запасов газа

Европейские страны упорно трудились, чтобы пополнить запасы природного газа на зиму, но неудобная правда заключается в том, что национальные правительства практически не имеют над ними контроля. Об этом говорится в статье, опубликованной агентством Bloomberg.

«Только 10% газа в хранилищах от Италии до Нидерландов находятся под непосредственным контролем властей», – сообщает издание. Остальные 90% запаса принадлежат международным торговым компаниям и энергетическим предприятиям, которые имеют право продавать топливо кому захотят. Это значит, что похолодание в Германии может спровоцировать нехватку газа у ее соседей и подорвать солидарность Европы.

Региональная газовая сеть должна обеспечивать поставки между странами. Пока в системе достаточно топлива, баланс будет соблюдаться. Тем не менее, в сложившейся кризисной ситуации система еще не оправдала себя.

«Практические возможности системы не проверялись ранее», – отметил аналитик консалтинговой компании Wood Mackenzie Грэм Фридмен. По прогнозам эксперта, в случае сильных морозов запасы могут упасть ниже 10% уже к марту. «Многое будет зависеть от суровости этой зимы», – заключил Фридмен.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Нефть и газ

Байден заявил об опустошении нефтяного резерва США наполовину / ЕС не справился с переходом на СПГ после российского газа / Эрдоган объявил Турцию центром будущих поставок газа / Катар предупредил ЕС о проблемных зимах вплоть до 2025 года / Газовый хаб в Турции: одну из веток трубопровода планируется построить через Сербию / Странам ЕС не удалось договориться о введении лимита цен на газ / США выпустят еще 15 млн баррелей нефтяного запаса на рынок / Китай остановил продажу СПГ в Европу ради собственных запасов на зиму

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Экономика, Европа, Нефть и газ,