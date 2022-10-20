Bloomberg: страны ЕС контролируют лишь десятую часть запасов газа

Европейские страны упорно трудились, чтобы пополнить запасы природного газа на зиму, но неудобная правда заключается в том, что национальные правительства практически не имеют над ними контроля. Об этом говорится в статье, опубликованной агентством Bloomberg.

«Только 10% газа в хранилищах от Италии до Нидерландов находятся под непосредственным контролем властей», – сообщает издание. Остальные 90% запаса принадлежат международным торговым компаниям и энергетическим предприятиям, которые имеют право продавать топливо кому захотят. Это значит, что похолодание в Германии может спровоцировать нехватку газа у ее соседей и подорвать солидарность Европы.

Региональная газовая сеть должна обеспечивать поставки между странами. Пока в системе достаточно топлива, баланс будет соблюдаться. Тем не менее, в сложившейся кризисной ситуации система еще не оправдала себя.

«Практические возможности системы не проверялись ранее», – отметил аналитик консалтинговой компании Wood Mackenzie Грэм Фридмен. По прогнозам эксперта, в случае сильных морозов запасы могут упасть ниже 10% уже к марту. «Многое будет зависеть от суровости этой зимы», – заключил Фридмен.

Брюссель, Зоя Осколкова

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