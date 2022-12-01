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NewDayNews.ru

Четверг, 1 декабря 2022, 09:31 мск

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США готовят военную помощь Тайваню на $10 млрд

США планируют выделить из бюджета 10 млрд долларов на военную помощь Тайваню. Средства пойдут на укрепление обороны, передает «Интерфакс».

К такому решению подвела якобы растущая угроза со стороны Китая и усиление напряженности вокруг острова.

Ранее в Белом доме заявили, что продолжат поставки оружия на Тайвань. Штаты настаивают, что оружие нужно Тайваню для самообороны. При этом, Вашингтон официально подтверждает свою приверженность политике «ежиного Китая».

В начале ноября Тайбэй спрогнозировал скорое вторжение китайских сил на остров. Пекин неоднократно напоминал, что Тайвань – часть Китая.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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