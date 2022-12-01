В Армении два человека погибли при крушении самолета

В Армении разбился легкий двухмоторный самолет B55. На месте крушения обнаружили два тела. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Авария произошла неподалеку от села Джрабер Котайкской области. Сообщение об авиакатастрофе поступило в Национальный центр кризисного управления.

На место прибыли пожарные и спасатели, а также отряды центра специального назначения аварийно-спасательных работ ДПС и медики.

Отмечается, что самолет резко потерял высоту и, ударившись о землю, загорелся. После тушение на месте аварии обнаружили два тела.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Как пишут местные СМИ, причиной крушения мог стать густой туман.

Ереван, Зоя Осколкова

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