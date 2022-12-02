Viva Magenta: специалисты назвали цвет 2023 года

Институт цвета Pantone назвал Viva Magenta цветом грядущего 2023 года. Об этом сообщается на сайте организации.

«Цвет года от Pantone, Viva Magenta 18-1750, вибрирует живостью и энергией. Это оттенок, уходящий корнями в природу, происходящий из семейства красных и выражающий новый сигнал силы. Viva Magenta – смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, изобилие которого способствует радостному и оптимистичному празднованию, написанию нового повествования», – говорится в сообщении.

Специалисты назвали новый цвет «мощным и вдохновляющим». Это новый анимированный красный, который наслаждается чистой радостью, поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений, электризующий и безграничный оттенок, который проявляется как выдающееся заявление.

«Уходящий корнями в изначальное, Viva Magenta воссоединяет нас с изначальной материей. Призывая силы природы, Viva Magenta оживляет наш дух, помогая нам наращивать нашу внутреннюю силу», – заявила исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Айсман.

Напомним, цветом 2022 года был назвал новый оттенок синего под названием Veri Peri. Цветами 2021 года Pantone называл желтый оттенок Illuminating и «практичный и твердый» Ultimate Grey.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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