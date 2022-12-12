В турецкой Анталье ливни стали причиной крупнейшего за 50 лет наводнения

В Турции дождливая погода спровоцировала крупнейшее за полвека наводнение. Дороги перекрыты, а мощные потоки воды сносят припаркованные автомобили. Об этом сообщают местные СМИ.

В наибольшей степени из-за стихи пострадала провинция Анталья. По словам очевидцев, улицы и проспекты превратились в озера. Экстренные службы рассылают сообщения, в которых просят граждан не покидать дома без острой необходимости.

В начальных и средних школах районов Кумлуджа и Финике обучение приостановлено на один день. Если дожди не прекратятся, запрет на работу учебных заведений будет продлен.

Кроме того, ущерб нанесен сельскому хозяйству. В районе Кумлуджи были затоплены сотни теплиц. Как заявил глава района Мустафа Келеоглу, подобного бедствия жители не наблюдали на протяжении 50 лет.

Анталья, Зоя Осколкова

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