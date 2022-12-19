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Понедельник, 19 декабря 2022, 15:18 мск

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Гана приостановила выплаты по внешнему долгу

Фото: FreePik

Власти Ганы приостановили выплаты по внешнему долгу. Об этом объявило министерство финансов страны.

Гана переживает острый экономический и финансовый кризис. По итогам ноября годовая инфляция в стране ускорилась до 50,3%, достигнув 21-летнего максимума.

Минфин заявил о замораживании выплат по еврооблигациям, коммерческим срочным кредитам и по большинству двусторонних долгов. «Эта приостановка выплат является временной чрезвычайной мерой в ожидании будущих соглашений со всеми соответствующими кредиторами», – отмечается в сообщении финансового ведомства.

В начале 2022 года Всемирный банк перечислил страны, которым грозит государственный дефолт. Главными кандидатами были названы Шри-Ланка, Гана, Сальвадор и Гондурас. В мае Шри-Ланка объявила первый национальный дефолт в истории страны. На тот момент долг по текущим платежам составил 78 млн долларов, а общая сумма облигаций – 50 млрд долларов.

Аккра, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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