Всемирный банк предупредил о риске дефолта беднейших стран

В 2022 году выплаты по долгам беднейших стран мира резко возрастут, из-за чего увеличивается риск возникновения дефолтов. Об этом сообщает Всемирный банк.

По подсчетам специалистов, 74 государства с низким уровнем доходов должны выплатить в общей сложности 35 млрд долларов. Это 45%, чем они отдали в 2020 году. Главным кандидатом на государственный дефолт названа Шри-Ланка. За ней идут Гана, Сальвадор и Гондурас.

«Резкий рост выплат приходится как раз на тот момент, когда у бедных стран нет на это ресурсов. Стремление кредиторов воспользоваться ситуацией с самого начала увеличило риск беспорядочных дефолтов», – пояснил президент организации Дэвид Малпасс.

Мир оказался на пороге долгового кризиса из-за того, что уязвимые страны в период пандемии занимали деньги на рынках капитала вместо того, чтобы брать деньги у международных организаций. По словам экспертов, проблемы с долгами могут откинуть большинство государств в развитии на целые десятилетия.

© 2022, РИА «Новый День»