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NewDayNews.ru

Вторник, 27 декабря 2022, 10:16 мск

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Илон Маск активировал Starlink над Ираном

Фото: FreePik

Система Starlink стала активна на территории Ирана. Американский предприниматель Илон Маск еще осенью заявлял, что собирается активировать спутники. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в Иране начали работу сразу 100 спутников Starlink. Отмечается, что Маск планирует не только освоить дополнительный рынок, но и преследует политические интересы.

Ранее глава SpaceX говорил о том, что Starlink необходим Ирану для продвижения интернет-свободы и свободного потока информации. Маск настаивал на том, чтобы власти США исключили его систему из-под действия антииранских санкций.

В настоящее время неясно, есть ли сейчас терминалы Starlink в Иране, а также как их будут туда доставлять. Официально поставить оборудование на территорию республики не было возможным из-за жестких ограничений, введенных Вашингтоном.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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