Илон Маск активировал Starlink над Ираном

Система Starlink стала активна на территории Ирана. Американский предприниматель Илон Маск еще осенью заявлял, что собирается активировать спутники. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в Иране начали работу сразу 100 спутников Starlink. Отмечается, что Маск планирует не только освоить дополнительный рынок, но и преследует политические интересы.

Ранее глава SpaceX говорил о том, что Starlink необходим Ирану для продвижения интернет-свободы и свободного потока информации. Маск настаивал на том, чтобы власти США исключили его систему из-под действия антииранских санкций.

В настоящее время неясно, есть ли сейчас терминалы Starlink в Иране, а также как их будут туда доставлять. Официально поставить оборудование на территорию республики не было возможным из-за жестких ограничений, введенных Вашингтоном.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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