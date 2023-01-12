ООН насчитала 7,97 млн беженцев из Украины в Европе

Европейские страны с февраля 2022 года приняли 7 967 409 беженцев с Украины, посчитало Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Всего за это время с украинской территории выехали 17 408 643 человек.

С 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года с Украины выехали 17,4 млн человек, а 9,3 млн снова въехали в страну. По данным УВКБ, около 52 тыс. украинцев уехали из страны только за последнюю неделю.

Россия приняла больше всего беженцев с Украины – 2 852 395 человек, сообщили в ООН. По данным МЧС России, на середину ноября 2022 года в страну прибыли более 4,79 млн человек с украинских территорий и из донбасских республик.

Среди членов Евросоюза лидерами по приему беженцев стали Польша – 1 563 386 человек, Германия – 1 021 667, Чехия – 478 614.

Около 26% украинских беженцев планируют остаться в ФРГ навсегда. При этом, только 4% хорошо знают немецкий язык, а 60% живут на государственное пособие и в оплаченном государстве жилье.

Москва, Наталья Рязанова

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