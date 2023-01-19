Лондон изучит влияние санкций против России на британское общество

Британские власти решили узнать, насколько эффективны их антироссийские санкции и как они влияют на положение бизнеса и населения в самой Великобритании.

Вопросом заинтересовался комитет по международной торговле британского парламента. Глава комитета Ангус Брендан Макнил добавил, что исследование поможет понять, как ограничений в отношении России сказались на цепочках поставок, состоянии британского бизнеса. Парламент также планирует узнать, достаточно ли бизнесу и населению той помощи, которую оказывают власти.

«Мы также будем изучать эффективность рекомендаций правительства для бизнеса и то, какая дополнительная поддержка может потребоваться», – приводит его слова пресс-служба британского парламента.

Порядка 3,2 млн британцев провалились в гигиеническую бедность из-за выросших трат на продукты и отопление. Люди не могут позволить себе покупать мыло и дезодорант, пропускают приемы пищи, чтобы денег хватило на коммунальные счета. Британский Минфин обвинил Россию в наступившей рецессии в экономике.

Лондон, Наталья Рязанова

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