Южная Корея протестирует первую ракету средней дальности

Южная Корея испытает ракету-«монстр» типа «Хёнму» 3 февраля на полигоне Анхын в 150 км к юго-западу от Сеула. В случае удачного тестирования у Сеула появится первая собственная ракета средней дальности, пишет агентство «Рёнхап».

Власти уже выпустили навигационное предупреждение для районов вблизи полигона на 3 и 4 февраля. Плановая дальность ракеты – 3 000 км, что является характеристикой ракет средней дальности. Фактическая дальность пока не подтверждена. Она может нести девятитонную боеголовку с тягой в 75 тонн и снижаться со скоростью 10 Махов. Среди военных ракету уже прозвали «монстром».

Если испытания пройдут успешно, у Южной Кореи появится первая собственная ракета средней дальности. Она станет центральным звеном системы по сдерживанию угрозы КНДР.

Глава Пентагона Ллойд Остин допустил применение ядерного оружия ради защиты Южной Кореи. Он обвинил КНДР в «беспрецедентном» количестве провокаций в 2022 году и дестабилизации обстановки в регионе.

Пхеньян предупредил Вашингтон о жестком ответе на расширение программы сдерживания КНДР. По мнению северокорейского руководства, Вашингтон и Сеул подняли градус напряженности на полуострове до пиковых отметок чередой совместных военных учений.

Сеул, Наталья Рязанова

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