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Суббота, 4 февраля 2023, 16:49 мск

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ЕС опубликовал официальное решение о потолке цен на нефтепродукты из России

Совет Европейского союза опубликовал официальное решение о предельных ценах на российские нефтепродукты. Как говорится в документе, ограничения вступят в силу 5 февраля с переходным периодом в 55 дней.

Согласно решению Брюсселя, потолок цен установлен на уровне $100 за баррель для продукции, которая продается выше уровня стоимости нефти (авиакеросин, бензин и дизтопливо), и $45 за баррель за нефтепродукты, которые продаются с дисконтом.

Переходный период будет касаться нефтепродуктов, закупленных по цене, выше лимита, при условии, что их погрузили на судно в порту отгрузки до 5 февраля и выгрузили в пункте назначения до 1 апреля.

Аналогичный потолок цен установили США, Австралия и страны «Большой семерки».

Брюссель, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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