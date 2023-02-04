ЕС опубликовал официальное решение о потолке цен на нефтепродукты из России

Совет Европейского союза опубликовал официальное решение о предельных ценах на российские нефтепродукты. Как говорится в документе, ограничения вступят в силу 5 февраля с переходным периодом в 55 дней.
Согласно решению Брюсселя, потолок цен установлен на уровне $100 за баррель для продукции, которая продается выше уровня стоимости нефти (авиакеросин, бензин и дизтопливо), и $45 за баррель за нефтепродукты, которые продаются с дисконтом.
Переходный период будет касаться нефтепродуктов, закупленных по цене, выше лимита, при условии, что их погрузили на судно в порту отгрузки до 5 февраля и выгрузили в пункте назначения до 1 апреля.
Аналогичный потолок цен установили США, Австралия и страны «Большой семерки».
Брюссель, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube