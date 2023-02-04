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Суббота, 4 февраля 2023, 16:49 мск

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Премьер-министр Португалии подтвердил планы отправить танки Украине

Лиссабон предоставит киевскому режиму боевые танки Leopard 2, подтвердил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы отправить некоторые наши танки. Я знаю, сколько танков будет [отправлено на Украину], но об этом будет объявлено в подходящее время», – цитирует ТАСС заявление Кошты.

Премьер-министр Португалии сказал также, что его страна сотрудничает с Германией, чтобы получить детали для восстановления некоторых танков. Ожидается, что танки могут быть направлены на Украину к концу марта.

Ранее португальские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что может передать Украине четыре танка Leopard 2.

В конце января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что в рамках первой волны западной помощи Киев получит в общей сложности 120-140 танков. По его словам, на данный момент танковая коалиция насчитывает 12 участников.

Лиссабон, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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