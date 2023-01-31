Глава МИД Украины уточнил, сколько танков получит Киев

В рамках первой волны западной помощи Киев получит 120-140 танков. Об этом сегодня сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, на данный момент танковая коалиция насчитывает 12 участников.

«В рамках первой волны предоставления (танков) вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc», – цитирует РИА «Новости» заявление Кулебы.

При этом глава МИД Украины уточнил, что сейчас еще рано называть все страны и их практические вклады, поскольку некоторые государства еще должны утвердить формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами.

Кулеба также заявил, Киев продолжает работать над расширением состава участников танковой коалиции и увеличением количества танков, которые участники готовы предоставить ВСУ.

Напомним, на прошлой неделе Германия одобрила поставки танков немецкого производства для Украины, после чего США также подтвердили планы оказать поддержку бронетехникой киевскому режиму. Несколько государств ЕС также заявили, что готовы предоставить танки киевскому режиму.

Киев, Светлана Антонова

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