В США несколько человек пострадали при возгорании зарядного устройства в самолете

В США на борту пассажирского самолета загорелось зарядное устройство. Об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, пожар произошел на рейсе авиакомпании United Airlines Сан-Диего-Ньюарк. Воспламенилось зарядное устройство, лежавшее в кармане сиденья первого класса.

Экипаж ликвидировал возгорание с помощью термопакета, в который бортпроводники положили зарядку. В результате самолет благополучно вернулся в международный аэропорт Сан-Диего. За медицинской помощью обратились четыре пассажира.

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что займется расследованием причин произошедшего.

Сан-Диего, Зоя Осколкова

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