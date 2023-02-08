В США несколько человек пострадали при возгорании зарядного устройства в самолете

В США на борту пассажирского самолета загорелось зарядное устройство. Об этом сообщает ABC News.
По данным телеканала, пожар произошел на рейсе авиакомпании United Airlines Сан-Диего-Ньюарк. Воспламенилось зарядное устройство, лежавшее в кармане сиденья первого класса.
Экипаж ликвидировал возгорание с помощью термопакета, в который бортпроводники положили зарядку. В результате самолет благополучно вернулся в международный аэропорт Сан-Диего. За медицинской помощью обратились четыре пассажира.
Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что займется расследованием причин произошедшего.
Сан-Диего, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube