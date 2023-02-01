В России за год произошло более 500 пожаров из-за зарядки гаджетов

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ рекомендует отказаться от зарядки мобильных устройств в ночное время. По этой причине происходят сотни пожаров ежегодно.

«В прошлом году в стране произошло более полутысячи пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов. При этом в 86% случаев причина пожара – неисправность зарядных устройств», – говорится в сообщении ведомства.

В МЧС посоветовали применять только сертифицированные зарядные устройства, не оставлять без присмотра power bank и аккумуляторные батареи на зарядке, а также отключать гаджеты от сети, когда они полностью заряжены.

«Не заряжайте технику ночью. Ни в коем случае не кладите телефоны под подушку», – подчеркнули в МЧС.

Москва, Зоя Осколкова

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