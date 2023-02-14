Вашингтон уличили в искусственно раздутой шумихе вокруг сбитых объектов

Вашингтон использует историю со сбитыми неопознанными объектами для достижения собственных целей. Белый дом пытается прикрыть шумихой скандал с «Северными потоками». А республиканцы под тем же предлогом выбивают деньги у спонсоров.

Политики из Республиканской партии активно собирают средства на избирательную кампанию 2024 года и намеренно раздувают недовольство вокруг неизвестных объектов в небе над Штатами. Они упоминают эту ситуацию как пример некомпетентности нынешнего администрации президента США Джо Байдена.

В одном из посланий спонсоров спросили, «подвела ли она Америку, не сумев решить ситуацию с китайским шпионским шаром». В некоторых письмах говорится о «вторжении», «таинственном воздушном шаре-шпионе, который все еще летает над Америкой», пишет Bloomberg.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден уверен, что шумиха вокруг летающих объектов выгодна и Белому дому. Руководство страны использует ее для прикрытия другой скандальной истории – подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

«Это всего лишь очередная искусственно раздутая паника, гарантирующая, что репортеры Агентства национальной безопасности будут расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы (а-ля «Северный поток»)», написал Сноуден на своей странице в сервисе микроблогов.

В начале февраля американские ВВС сбили четыре неопознанных объекта: два у побережья Южной Каролины и над Аляской, один – в небе над канадским Юконом, один – над озером Гурон на границе с Канадой. Президент Байден распорядился созвать группу для углубленного изучения и анализа феномена неопознанных летающих объектов.

Сбитый над Атлантикой воздушный шар стал причиной скандала между США и Китаем, которому принадлежал. Пекин настаивал, что аэростат собирал данные о погоде и залетел в воздушное пространство Штатов случайно. Вашингтон назвал аппарат разведывательным.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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