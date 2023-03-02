«Помидоры по цене устриц»: британцы пожаловались на дефицит продуктов

Британцы все чаще жалуются на нехватку основных продуктов, в том числе яиц, овощей и фруктов. Местные фермеры уменьшили посадки из-за дороговизны отопления, а импорт уменьшился, пишет польская Interia.

«За несколько помидоров там приходится платить больше, чем за устриц», – описали ситуацию британцы. Торговые сети ввели лимит на покупку овощей и зелени: не больше трех упаковок салата или плодов помидоров и сладкого перца. В некоторых районах куриные яйца почти не появляются на полках магазинов, а там, где появляются, их не продают больше двух упаковок в одни руки.

Фермеры в Великобритании и Нидерландах стали держать меньше теплиц из-за высоких цен на отопление. А поток импорта сильно сократился: шторма мешают доставке продуктов из Марокко, в Северной Африке неурожай из-за плохой погоды.

Британцам пообещали, что вскоре начнутся поставки продуктов из США и Австралии. Но цены таких овощей будут намного выше, чем на местную продукцию. При этом, многие жители королевства уже близки к нищете и урезают траты на питание.

В ноябре годовая продуктовая инфляция в Великобритании разогналась до 16,5% – рекорда с 1977 года. Минфин призвал вернуться к работе миллионы людей, досрочно вышедших на пенсию по болезни. Гражданам пообещали годные условия работы, в том числе тем, кто получил пенсию в связи с психическим заболеванием.

Лондон, Наталья Рязанова

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