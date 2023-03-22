Филиппины откроют США свои военные объекты около Тайваня

Власти Филиппин решили дать США расширенный доступ к военным объектам около Тайваня. В Маниле решение объяснили желанием повысить безопасность побережья.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил, что откроет четыре военных объекта на севере страны для Штатов. Официальная договорённость по объектам пока не достигнута, продолжаются переговоры.

«Есть несколько на севере, есть вокруг Палавана, есть южнее. Это необходимо для защиты нашего восточного побережья. Мы сделаем официальное заявление, но сначала согласуем его с нашими партнерами из США», – приводит его слова The Manila Times.

Вашингтон все активнее старается усилить свое влияние в регионе. Так, Республика Корея и США запланировали на июнь крупнейшие для обеих стран совместные учения. Маневры приурочат к 70-летию альянса и проведут с применением боевых снарядов, пилотируемых и беспилотных средств, передает агентство «Рёнхап».

Учения призваны укрепить солидарность союзников и приверженность принципу «мир посредством силы», а также показать «технологическое превосходство их вооружения».

Напомним, в Пентагоне допустили применение ядерного оружия ради защиты Южной Кореи. КНДР назвала дестабилизирующими для региона участившиеся учения американских и южнокорейских военных. Северная Корея пригрозила «более жестким ответом» на расширение программы сдерживания КНДР.

Москва, Наталья Рязанова

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