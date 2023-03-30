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Четверг, 30 марта 2023, 10:48 мск

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США выделят 9,5 млрд долларов на поддержку демократии в мире

Фото: www.state.gov/summit-for-democracy

Власти США заявили о выделении 9,5 млрд долларов, которые пойдут на покрытие расходов на «поддержку демократии» в мире в 2022-2024 финансовых годах. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«В 2022, 2023 и 2024 финансовых годах Соединенные Штаты инвестировали и намерены направить приблизительно 9,5 млрд долларов… на поддержку демократии, прав человека и правильное управление по всему миру», – говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден заявил на «Саммите за демократию», что нужно прилагать больше усилий, чтобы процесс демократизации в мире не закончился никогда, а также сообщил о выделении 690 млн долларов для поддержки демократии, СМИ и свободных выборов по всему миру.

«Саммит за демократию» проходит с 28 по 30 марта, в нем принимают участие лидеры стран Европы, Африки, Азии и Латинской Америки. Турцию и Венгрию – союзников США по НАТО – на мероприятие не пригласили.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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