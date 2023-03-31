Парламент Турции поддержал вступление Финляндии в НАТО

Генеральная ассамблея парламента Турции ратифицировала протокол о членстве Финляндии в НАТО. Решение было принято 276 голосами, передает РИА «Новости».

Турция последней из стран НАТО поддержала присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу. Ранее процесс затягивала также Венгрия, однако парламент страны одобрил кандидатуру Финляндии 27 марта.

Финляндия и Швеция подали заявки на вхождение в состав НАТО в мае 2022 года. Однако процесс вступления заблокировала Анкара с требованием признать террористическими курдские организации, и выдать обвиняемых в терроризме и участников попытке переворота в Турции в 2016 году. Позднее между Турцией, Финляндией и Швецией был подписан соответствующий меморандум, выполнение которого откроет путь в НАТО этим странам. Швеция, по мнению турецких парламентариев, пока не выполнила его условия.

Анкара, Мария Соколова

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