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Пятница, 31 марта 2023, 18:26 мск

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Парламент Турции поддержал вступление Финляндии в НАТО

Генеральная ассамблея парламента Турции ратифицировала протокол о членстве Финляндии в НАТО. Решение было принято 276 голосами, передает РИА «Новости».

Турция последней из стран НАТО поддержала присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу. Ранее процесс затягивала также Венгрия, однако парламент страны одобрил кандидатуру Финляндии 27 марта.

Финляндия и Швеция подали заявки на вхождение в состав НАТО в мае 2022 года. Однако процесс вступления заблокировала Анкара с требованием признать террористическими курдские организации, и выдать обвиняемых в терроризме и участников попытке переворота в Турции в 2016 году. Позднее между Турцией, Финляндией и Швецией был подписан соответствующий меморандум, выполнение которого откроет путь в НАТО этим странам. Швеция, по мнению турецких парламентариев, пока не выполнила его условия.

Анкара, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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