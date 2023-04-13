В Польше расследуют мошенничество с украинским зерном

Власти Польши создали межведомственную группу для расследования мошенничества с поставками украинского зерна. Предметом рассмотрения станут действия в ущерб сельхозпроизводителям, казне или здоровью граждан, заявил министр юстиции, генеральный прокурор республики Збигнев Зебро.

Особая следственная группа будет взаимодействовать с таможней, налоговой, полицией, ветеринарными и санитарными службами. Генпрокурор подчеркнул, что мошенничество, связанное с импортом украинского зерна, создает угрозу для польского суверенитета и безопасности страны в сфере продовольствия.

«Европейский союз эгоистично открыл границу, отменив пошлины, осознавая последствия, которые испытают приграничные государства, особенно Польша. Мы будем расследовать все связанные с этим криминальные механизмы», – приводит слова Зебро агентство «Прайм».

Аграрии в Польше, Болгарии и Франции потребовали у властей поддержки отрасли, страдающей от наплыва украинского зерна. У фермеров и закупочных компаний забиты склады, аграрии европейских стран на границе с Украиной терпят убытки, пока зерно идет в Евросоюз без уплаты пошлины.

Польские фермеры в знак протеста перекрывали автомобильные и железнодорожные трассы. Власти Польши обвинили Германию и Францию в препятствиях поступлению дешевого зерна в свои страны, и оно остается в Польше.

Варшава, Наталья Рязанова

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